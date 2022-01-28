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Лавров заявил об отсутствии у России желания воевать

Ведомости

Россия не заинтересована в войне, но и не позволит пренебрегать своими интересами безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским журналистам, трансляцию которого вел РБК.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет: мы войн не хотим. Но наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.

Глава МИДа прокомментировал ответ по гарантиям безопасности, который Россия на днях получила от НАТО и США. Он отметил, что в документах есть «рациональные зерна», но по второстепенным вопросам, включая меры по контролю над вооружениями и деконфликтингу.

Лавров подчеркнул, что сейчас идет межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО, результаты которой будут представлены президенту РФ Владимиру Путину. Также российская сторона намерена направить в Вашингтон просьбу объяснить, как там понимают принцип неделимости безопасности, согласованный лидерами 57 стран — участниц ОБСЕ в 1999 и 2010 гг.

«В 2010 г. в Астане, до этого в 1999 г. Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган: "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы», — подчеркнул Лавров. При этом он отметил, что в том же документе было оговорено условие — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, которое США игнорируют.

Ранее Лавров отмечал, что в ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Помимо этого ответ Вашингтона согласован с Украиной и другими западными государствами.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО должны предоставить стране письменные гарантии безопасности, поскольку та никому не угрожает, а они «стоят у нее на пороге со своими ракетами». 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ.

Ранее по теме: В Кремле и МИДе ответ США нашли неудовлетворительным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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