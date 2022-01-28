Лавров заявил об отсутствии у России желания воевать

«В 2010 г. в Астане, до этого в 1999 г. Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган: "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы», — подчеркнул Лавров. При этом он отметил, что в том же документе было оговорено условие — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, которое США игнорируют.