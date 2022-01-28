Песков отреагировал на шутку Нуланд о водке и «Северном потоке — 2»

На фоне информации о якобы возможном вторжении России на Украину западные политики заявили об обсуждении санкций против «Северного потока — 2». Об этом в последние дни заявили министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан. 23 января министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал санкции против «Северного потока — 2» невозможными, так как Европа зависит от российских энергоносителей и быстро исправить эту ситуацию нее получится. Ввести новые санкции против газопровода также грозились и США.