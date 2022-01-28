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Песков отреагировал на шутку Нуланд о водке и «Северном потоке — 2»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал шутку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что было бы неплохо, если бы по «Северному потоку — 2» в Европу поставляли водку.

«Она пошутила на реплику журналиста – это не является заявлением. Это была шутка. Давайте не будем с вами заходиться в экстазе. Хотя бы хоть какие-то попытки шутить это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — заявил Песков.

Ранее в ходе брифинга журналист задал Нуланд вопрос о «Северном потоке — 2»: если бы Россия запустила его прямо сейчас, она могла бы поставлять в Европу газ, водку или оливковое масло. Нуланд ответила, что было бы хорошо, если бы Россия поставляла по газопроводу водку или масло.

На фоне информации о якобы возможном вторжении России на Украину западные политики заявили об обсуждении санкций против «Северного потока — 2». Об этом в последние дни заявили министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан. 23 января министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал санкции против «Северного потока — 2» невозможными, так как Европа зависит от российских энергоносителей и быстро исправить эту ситуацию нее получится. Ввести новые санкции против газопровода также грозились и США.

Строительство «Северного потока — 2» завершили в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило ее, сославшись на законодательство страны, согласно которому нужно зарегистрировать дочернюю организацию на немецкой территории. 26 января «Газпром» сообщил об исполнении требования: Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в немецком городе Шверин.

Ранее по теме: МИД Франции допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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