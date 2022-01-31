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Глава ЛНР предупредил США о рисках санкций против Донбасса

Ведомости

Против Донбасса уже введено «огромное количество мыслимых и немыслимых санкций», но власти США «точно сломают зубы», пытаясь задавить республики. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с «РИА Новости».

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил Пасечник.

20 января сенаторы от республиканской партии США подготовили новый пакет санкций против России, в котором предлагается признать страну «спонсором терроризма», сообщала The Washington Post. Согласно законопроекту, Россия объявляется «спонсором терроризма» за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Помимо этого, «вооруженные формирования», которые действуют на территории Донбасса, также предлагается признать «террористическими организациями».

Законопроект предусматривает как введение персональных санкций в отношении высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов, так и ограничения против операций с российским госдолгом и газопровода «Северный поток — 2». В предложенный персональный санкционный список попали мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и другие лица.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. 

Ранее по теме: В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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