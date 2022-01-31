Глава ЛНР предупредил США о рисках санкций против Донбасса

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил Пасечник.