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Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии в Москву

Ведомости

Власти США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы тот отменил свой визит в Россию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщило издание Folha de Sao Paulo. Ранее Болсонару подтвердил планы приехать в Москву в феврале.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — рассказал собеседник издания в бразильском МИДе.

По данным издания, подобные переговоры США провели с властями Аргентины – президент страны Альберто Фернандес приедет в Россию на этой неделе. В ходе переговоров американская сторона не говорит прямо об изменении повестки президента, но, судя по ее аргументам, США работают над тем, чтобы визит не состоялся или был отложен.

Собеседники издания отметили, что бразильское правительство не хочет отменять поездку: на встрече президенты Бразилии и России обсудят обширную повестку двусторонних отношений, которые не имеют отношения к ситуации на Украине. Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных