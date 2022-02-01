Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии в Москву

По данным издания, подобные переговоры США провели с властями Аргентины – президент страны Альберто Фернандес приедет в Россию на этой неделе. В ходе переговоров американская сторона не говорит прямо об изменении повестки президента, но, судя по ее аргументам, США работают над тем, чтобы визит не состоялся или был отложен.