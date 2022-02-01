Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии в Москву
Власти США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы тот отменил свой визит в Россию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщило издание Folha de Sao Paulo. Ранее Болсонару подтвердил планы приехать в Москву в феврале.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — рассказал собеседник издания в бразильском МИДе.
По данным издания, подобные переговоры США провели с властями Аргентины – президент страны Альберто Фернандес приедет в Россию на этой неделе. В ходе переговоров американская сторона не говорит прямо об изменении повестки президента, но, судя по ее аргументам, США работают над тем, чтобы визит не состоялся или был отложен.
Собеседники издания отметили, что бразильское правительство не хочет отменять поездку: на встрече президенты Бразилии и России обсудят обширную повестку двусторонних отношений, которые не имеют отношения к ситуации на Украине. Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.