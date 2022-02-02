Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилова
Государственный секретарь МВД Черногории Зоран Милянич стал невъездным в Россию после решения властей страны предоставить убежище бизнесмену Тельману Исмаилову, говорится в сообщении МИД РФ.
«Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову», — говорится в сообщении. В МИДе также подчеркнули, что бизнесмен объявлен в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений на территории России.
Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории в октябре 2021 г. В России он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо.
В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству совместно с Генпрокуратурой и МИДом принять дополнительные меры к выдаче Черногорией бизнесмена.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.