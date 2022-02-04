Путин прибыл в Китай

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры один на один и с делегациями. Главы России и Китая обсудят торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество, космос и т.д. Также они могут обсудить международную проблематику: стратегическую стабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог России с США и НАТО, региональные проблемы.