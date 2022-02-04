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Путин прибыл в Китай

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Президент России Владимир Путин приехал в Китай, где он причет участие в церемонии открытия Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры один на один и с делегациями. Главы России и Китая обсудят торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество, космос и т.д. Также они могут обсудить международную проблематику: стратегическую стабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог России с США и НАТО, региональные проблемы.

Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков говорил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет–а–тет, что позволит «доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы», сказал Ушаков. Вечером Путин примет участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр. В 2008 г. 

Путин уже был на открытии летней Олимпиады в Пекине, тогда он занимал пост главы правительства России, а в 2014 г. Си был на открытии зимней Олимпиады в Сочи. Вместе с Путиным Китай посетит министр иностранных дел Сергей Лавров, вице–премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и Ушаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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