Путин прибыл в Китай
Президент России Владимир Путин приехал в Китай, где он причет участие в церемонии открытия Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили «РИА Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры один на один и с делегациями. Главы России и Китая обсудят торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество, космос и т.д. Также они могут обсудить международную проблематику: стратегическую стабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог России с США и НАТО, региональные проблемы.
Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков говорил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет–а–тет, что позволит «доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы», сказал Ушаков. Вечером Путин примет участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр. В 2008 г.
Путин уже был на открытии летней Олимпиады в Пекине, тогда он занимал пост главы правительства России, а в 2014 г. Си был на открытии зимней Олимпиады в Сочи. Вместе с Путиным Китай посетит министр иностранных дел Сергей Лавров, вице–премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и Ушаков.