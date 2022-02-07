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Политика

В МИД назвали двуличной политику Запада в вопросах ядерного оружия

Ведомости

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков прокомментировал заявление госдепа США о том, что изменение Конституции Белоруссии может привести к размещению в стране российского ядерного оружия, что якобы может создать угрозу безопасности Европы.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — заявил Ермаков (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что участие неядерных стран Европы в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — подчеркнул Ермаков.

В ноябре 2021г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что Минск готов разместить у себя ядерное орудие России, если НАТО сделает такой шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко нужно воспринимать как предостережение западным странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет меры для балансирования ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных