В МИД назвали двуличной политику Запада в вопросах ядерного оружия
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков прокомментировал заявление госдепа США о том, что изменение Конституции Белоруссии может привести к размещению в стране российского ядерного оружия, что якобы может создать угрозу безопасности Европы.
«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — заявил Ермаков (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что участие неядерных стран Европы в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — подчеркнул Ермаков.
В ноябре 2021г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что Минск готов разместить у себя ядерное орудие России, если НАТО сделает такой шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко нужно воспринимать как предостережение западным странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет меры для балансирования ситуации.