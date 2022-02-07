В МИД назвали двуличной политику Запада в вопросах ядерного оружия

В ноябре 2021г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что Минск готов разместить у себя ядерное орудие России, если НАТО сделает такой шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко нужно воспринимать как предостережение западным странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет меры для балансирования ситуации.