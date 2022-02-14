Госдума 15 февраля рассмотрит два проекта постановления по ДНР и ЛНР
Госдума 15 февраля рассмотрит два проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе. Разница в них заключается в следующем.Первое — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, «Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать минские договоренности». «Всё это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», — отметил спикер.
19 января депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Парламентарии предложили признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для «создания правовой основы», которая позволит обеспечить республикам все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
В обращении говорится, что признание ДНР и ЛНР даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас есть два варианта действий — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. Собеседник также не исключал вариант, при котором рассмотрение проекта может быть отложено на неопределенный срок, независимо от вносимых изменений.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
14 февраля в ДНР заявил, что Украина подготовила план вторжения на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. «Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден на Совбезе Украины», — сказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения, а также занимается подготовкой и отправкой диверсионных групп, которые должны работать в городской черте. «В принципе, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — добавил он.