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Захарова сообщила о завершении подготовки ответов по гарантиям безопасности

Ведомости

Подготовка российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершена, рассказала в эфире шоу «Соловьев Live» официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос: «А будет ли ответ? А когда он будет?» Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту. Уже это [подготовка], как было сказано, находится на завершающем этапе», — сказала она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне доложил президенту страны Владимиру Путину о готовности проекта ответа Москвы США и НАТО на тему гарантий безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что концептуально Путин одобрил документ.

Обсуждение гарантий безопасности инициировала Москва. 17 декабря прошлого года МИД направил США и НАТО проекты договора и соглашения с тремя основными требованиями: отказаться от расширения альянса на восток, то есть туда не должны вступать в том числе Украина и Грузия, и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

Обсуждения предложений длились три дня. 10 января российские дипломаты встретились с американскими, 12 января — с НАТО, 13 января — с партнерами в рамках ОБСЕ. 26 января США и НАТО предоставили Москве ответ на документы. Его текст официально не публиковался по просьбе западных партнеров, но Путин сообщил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

Ранее по теме: Путин одобрил проект МИДа с ответами по гарантиям безопасности США и НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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