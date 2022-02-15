Захарова сообщила о завершении подготовки ответов по гарантиям безопасности
Подготовка российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершена, рассказала в эфире шоу «Соловьев Live» официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос: «А будет ли ответ? А когда он будет?» Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту. Уже это [подготовка], как было сказано, находится на завершающем этапе», — сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне доложил президенту страны Владимиру Путину о готовности проекта ответа Москвы США и НАТО на тему гарантий безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что концептуально Путин одобрил документ.
Обсуждение гарантий безопасности инициировала Москва. 17 декабря прошлого года МИД направил США и НАТО проекты договора и соглашения с тремя основными требованиями: отказаться от расширения альянса на восток, то есть туда не должны вступать в том числе Украина и Грузия, и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.
Обсуждения предложений длились три дня. 10 января российские дипломаты встретились с американскими, 12 января — с НАТО, 13 января — с партнерами в рамках ОБСЕ. 26 января США и НАТО предоставили Москве ответ на документы. Его текст официально не публиковался по просьбе западных партнеров, но Путин сообщил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.