Захарова сообщила о завершении подготовки ответов по гарантиям безопасности

Обсуждение гарантий безопасности инициировала Москва. 17 декабря прошлого года МИД направил США и НАТО проекты договора и соглашения с тремя основными требованиями: отказаться от расширения альянса на восток, то есть туда не должны вступать в том числе Украина и Грузия, и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.