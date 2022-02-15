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Постпред России при ЕС заявил об ответе Украине в случае нападения

Ведомости

Россия не будет вторгаться на Украину, если ее не спровоцируют на это, и ответит на атаку, если Киев начнет нападать и убивать российских граждан, в том числе в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов газете The Guardian.

«Мы не будем вторгаться в Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы начнут атаку на Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или, если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно – на Донбассе или где угодно», — заявил Чижов.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Генштаб ВСУ разработал план вторжения в ДНР и ЛНР, который скоро утвердят на заседании Совбеза Украины. По его словам, Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения, а также занимается подготовкой и отправкой диверсионных групп, которые должны работать в городской черте.

Ранее по теме: В ДНР заявили, что Генштаб Украины подготовил план вторжения в Донбасс

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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