Более 20 кораблей Северного флота начали учения в Баренцевом море
Северный флот ВМФ России начал учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота. Учения проводятся под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. В тренировке принимают участие в том числе ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков».
«Всего в учениях в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота», — говорится в сообщении. В учениях задействованы надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок.
Общая цель проводимых маневров — отработка действий сил Северного флота по защите национальных интересов России, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений. Помимо этого планируется отработать маневры по поиску иностранных подводных лодок, а также установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря. «Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы», — добавили в пресс-службе.
8 февраля стало известно об учениях отряда кораблей Северного флота в северо-восточной части Атлантического океана, где они отработали тактику борьбы с пиратами, в том числе поиск, ликвидацию и задержание условных нарушителей, находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. В тренировке поучаствовали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков.
12 февраля начались военно-морские учения Черноморского флота (ЧФ) с участием более 30 кораблей. Они проводятся под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова с целью обороны побережья Крыма от «возможных военных угроз условного противника». В числе целей проведения военно-морских маневров называются также оборона пунктов базирования сил флота, объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, говорится в сообщении.