Более 20 кораблей Северного флота начали учения в Баренцевом море

Общая цель проводимых маневров — отработка действий сил Северного флота по защите национальных интересов России, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений. Помимо этого планируется отработать маневры по поиску иностранных подводных лодок, а также установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря. «Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы», — добавили в пресс-службе.