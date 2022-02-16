Правительство Швеции официально отказалось от вступления в НАТО
Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО в 2022 г., заявила министр иностранных дел Анн Линде. Соответствующая декларация опубликована на сайте правительства.
«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила Линде во время презентации декларации в парламенте.
При этом в документе подчеркивается, что оборонная политика страны опирается на два принципа — наращивание внутреннего оборонного потенциала и международное сотрудничество, в том числе с членами НАТО. «Именно мы решаем, с кем мы сотрудничаем, в какой форме и когда – в мирное, кризисное или военное время», — подчеркнуто в документе.
Помимо этого в декларации не упоминается опция сохранения возможности подать заявку на членство в альянсе. В декабре 2020 г. парламентское большинство (Умеренная коалиционная партия, «Шведские демократы», «Христианские демократы», Партия центра и «Либералы») проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, объявила о существовании этого варианта.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев объяснил позицию России по поводу возможного вступления королевства в НАТО. Он подчеркнул, что стремление США и альянса нагнетать обстановку в области безопасности является причиной того, что российская сторона возражает против членства Швеции. «Мы бы уважали решение Швеции вступить в альянс, но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — отмечал дипломат.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. По его словам, они «соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности», они «очень близки к НАТО во многих аспектах». Глава финского МИДа Пекка Хаависто, в свою очередь, заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации.