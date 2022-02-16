Правительство Швеции официально отказалось от вступления в НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. По его словам, они «соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности», они «очень близки к НАТО во многих аспектах». Глава финского МИДа Пекка Хаависто, в свою очередь, заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации.