В ДНР сообщили о подготовке к эвакуации офиса Зеленского во Львов
На Украине началась подготовка к эвакуации офиса президента страны Владимира Зеленского из Киева во Львов. Об этом сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные самоправозглашенной республики. По данным ведомства, подготовка к эвакуации проходит и в отношении органов законодательной и исполнительной власти.
«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ на Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Как отметили в ДНР, США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства во Львов.
Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила и самопровозглашенная ЛНР. С 5.30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Позже подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. Там заявили, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. При этом официально Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.