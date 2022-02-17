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В ДНР сообщили о подготовке к эвакуации офиса Зеленского во Львов

Ведомости

На Украине началась подготовка к эвакуации офиса президента страны Владимира Зеленского из Киева во Львов. Об этом сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные самоправозглашенной республики. По данным ведомства, подготовка к эвакуации проходит и в отношении органов законодательной и исполнительной власти. 

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ на Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Как отметили в ДНР, США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства во Львов.

Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила и самопровозглашенная ЛНР. С 5.30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Позже подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. Там заявили, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. При этом официально Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных