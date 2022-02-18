Песков назвал тревожными новости о ситуации в Донбассе
Сообщения об обстрелах в Донбассе вызывают тревогу, потенциально это очень опасно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что происходит в Донбассе, еще раз повторяю, это очень тревожные новости, тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги и потенциально они очень опасны», — сообщил Песков.
Он отметил, что у президента России Владимира Путина есть много источников информации, которые позволяют ему видеть полную картину происходящего. На вопрос, происходит ли это в режиме онлайн, Песков ответил, что президент своевременно получает доклады от соответствующих служб.
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения за сутки. Затем об обстрелах со стороны украинских военных сообщила самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР). С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После этого представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, сообщили об открытии огня по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. По информации Народной милиции республики, украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отмечала, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.