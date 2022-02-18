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Песков назвал тревожными новости о ситуации в Донбассе

Ведомости

Сообщения об обстрелах в Донбассе вызывают тревогу, потенциально это очень опасно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что происходит в Донбассе, еще раз повторяю, это очень тревожные новости, тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги и потенциально они очень опасны», — сообщил Песков.

Он отметил, что у президента России Владимира Путина есть много источников информации, которые позволяют ему видеть полную картину происходящего. На вопрос, происходит ли это в режиме онлайн, Песков ответил, что президент своевременно получает доклады от соответствующих служб.

Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения за сутки. Затем об обстрелах со стороны украинских военных сообщила самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР). С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После этого представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, сообщили об открытии огня по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. По информации Народной милиции республики, украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отмечала, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.

Ранее по теме: Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных