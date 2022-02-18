Песков назвал тревожными новости о ситуации в Донбассе

В Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, сообщили об открытии огня по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. По информации Народной милиции республики, украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отмечала, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.