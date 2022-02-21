Салливан назвал главное условие для встречи Путина и Байдена
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится только в том случае, если российская сторона не «вторгнется» на территорию Украины, однако все признаки указывают на то, что это «неизбежно» произойдет, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Когда президент [Франции Эммануэль] Макрон спросил вчера президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом Путиным, если Россия не вторгнется, конечно, президент Байден согласился. Однако мы видим, что ситуация в Донбассе указывает на то, что они готовятся к масштабной атаке на Украину», — сказал Салливан в интервью телеканалу NBC.
Политик также подчеркнул, что США «не закрывают дверь для дипломатии» и готовы «пройти дополнительную милю», чтобы конфликт на востоке Украины разрешился исключительно мирным путем. Однако, если Россия решит «атаковать» территорию Украины, то США и союзники «решительно» на это ответят, заключил он.
Ранее сегодня Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе и те согласились с принципом проведения мероприятия. В заявлении отмечалось, что встреча состоится, только если Россия не станет вторгаться на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации издания Reuters, инициатором встречи выступил американский лидер, попросив Макрона быть посредником между ним и Путиным.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретных планов по организации саммита с участием Путина и Байдена пока нет. Однако можно с точностью сказать, что на этой неделе запланированы контакты России и США на уровне министров, добавил представитель Кремля. «Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров», — заключил Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Из сообщения Белого дома следует, что Байден в разговоре с Путиным «ясно дал понять», что в случае «вторжения» России на Украину США вместе с союзниками и партнерами «отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки»
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. 12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. Позже СМИ перенесли дату «вторжения» на вторую половину февраля. Представители американского истеблишмента, в свою очередь, настаивают, что «атака» российских военных случится «в ближайшие дни».
В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».