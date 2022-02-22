Газета
Политика

Постпред США при ООН опроверг планы поставок на Украину ядерного оружия

Ведомости

США и их союзники не планируют поставлять Украине ядерное оружие, Украина и сама этого не желает, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН.

«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — заявила дипломат. По ее словам, президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашение признанием ДНР и ЛНР.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

Подписанию указов предшествовало телеобращение президента к россиянам. Путин начал его с исторической справки, рассказа об истории России и создании государства Украина. В своей речи президент, в частности, напомнил, что власти Украины заявили о планах создать собственное ядерное оружие.

По его словам, у страны есть советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в том числе авиация. Также, по словам президента, у Украины есть оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность которых составляет не более 100 км. «Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — подчеркнул президент.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ от ядерного оружия. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Шойгу заявил о способности Украины производить ядерное оружие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных