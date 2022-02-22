Постпред США при ООН опроверг планы поставок на Украину ядерного оружия
США и их союзники не планируют поставлять Украине ядерное оружие, Украина и сама этого не желает, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН.
«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — заявила дипломат. По ее словам, президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашение признанием ДНР и ЛНР.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
Подписанию указов предшествовало телеобращение президента к россиянам. Путин начал его с исторической справки, рассказа об истории России и создании государства Украина. В своей речи президент, в частности, напомнил, что власти Украины заявили о планах создать собственное ядерное оружие.
По его словам, у страны есть советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в том числе авиация. Также, по словам президента, у Украины есть оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность которых составляет не более 100 км. «Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — подчеркнул президент.
18 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ от ядерного оружия. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», писали «РИА Новости».