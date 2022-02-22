США рекомендовали Зеленскому уехать во Львов на случай «вторжения» России
Администрация президента США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому переехать во Львов на западе страны для его безопасности, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Корреспондент NBC Ричард Энджел ранее сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, что администрация США обсудила с правительством Украины предложение Зеленскому уехать из Киева в случае «вторжения» России.
С осени прошлого года на востоке Украины продолжается эскалация. Тогда же в западных СМИ стали появляться материалы о планах России напасть на Украину. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения».
Примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины.
17 февраля народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные самопровозглашенной республики сообщила, что на Украине началась подготовка к эвакуации офиса Зеленского из Киева во Львов. На следующий день главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках назвали ложью.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. Зеленский назвал такое решение нарушением суверенитета и территориальной целостности государства.