США рекомендовали Зеленскому уехать во Львов на случай «вторжения» России

17 февраля народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные самопровозглашенной республики сообщила, что на Украине началась подготовка к эвакуации офиса Зеленского из Киева во Львов. На следующий день главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках назвали ложью.