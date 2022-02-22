МИД Китая заявил о риске полномасштабной конфронтации c США

Президент США Джо Байден 11 февраля обнародовал новую стратегию Вашингтона в отношении регионов Тихого и Индийского океанов. В ней утверждается, что Китай стремится расширить свою сферу влияния в этом регионе, а также намерен стать самой влиятельной державой в мире. «Наши коллективные усилия в течение следующего десятилетия определят, удастся ли КНР изменить правила и нормы, которые принесли пользу Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру», — говорится в документе.