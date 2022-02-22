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Политика

МИД Китая заявил о риске полномасштабной конфронтации c США

Ведомости

Призывы американских официальных лиц к ожесточенной конкуренции с Китаем грозят переходом к полномасштабной конфронтации, а действия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину. Об этом заявил во вторник глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вполне вероятно, может перерасти в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США», — приводит слова Ван И пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Министр также обратил внимание на то, что в новой версии стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе Китай назван главным региональным вызовом. «Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая», — сказал Ван И.

По его словам, Пекин готов строить взаимоотношения с Вашингтоном «на основе трех принципов: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Президент США Джо Байден 11 февраля обнародовал новую стратегию Вашингтона в отношении регионов Тихого и Индийского океанов. В ней утверждается, что Китай стремится расширить свою сферу влияния в этом регионе, а также намерен стать самой влиятельной державой в мире. «Наши коллективные усилия в течение следующего десятилетия определят, удастся ли КНР изменить правила и нормы, которые принесли пользу Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру», — говорится в документе.

В свой стратегии Соединенные Штаты обязались модернизировать долгосрочные союзы, укреплять формирующиеся партнерские отношения и инвестировать в региональные организации. В ней также подчеркивается важность «сильной Индии» как партнера США в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных