МИД Китая заявил о риске полномасштабной конфронтации c США
Призывы американских официальных лиц к ожесточенной конкуренции с Китаем грозят переходом к полномасштабной конфронтации, а действия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину. Об этом заявил во вторник глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вполне вероятно, может перерасти в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США», — приводит слова Ван И пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
Министр также обратил внимание на то, что в новой версии стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе Китай назван главным региональным вызовом. «Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая», — сказал Ван И.
По его словам, Пекин готов строить взаимоотношения с Вашингтоном «на основе трех принципов: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».
Президент США Джо Байден 11 февраля обнародовал новую стратегию Вашингтона в отношении регионов Тихого и Индийского океанов. В ней утверждается, что Китай стремится расширить свою сферу влияния в этом регионе, а также намерен стать самой влиятельной державой в мире. «Наши коллективные усилия в течение следующего десятилетия определят, удастся ли КНР изменить правила и нормы, которые принесли пользу Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру», — говорится в документе.
В свой стратегии Соединенные Штаты обязались модернизировать долгосрочные союзы, укреплять формирующиеся партнерские отношения и инвестировать в региональные организации. В ней также подчеркивается важность «сильной Индии» как партнера США в регионе.