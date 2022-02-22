МИД: Москва пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
Размещение российских военных баз на территории ДНР и ЛНР пока не обсуждается, но договоры с республиками предусматривают это, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает», — заявил Руденко (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. О том, что подобное решение России противоречит минским соглашениям, заявил и президент Украины Владимир Зеленский.