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СК России расследует обстоятельства смертельного взрыва автомобиля в ДНР

Ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва автомобиля в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого погибли три человека.

Расследование дела поручено Главному следственному управлению СК России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Утром во вторник Народная милиция ДНР сообщила о взрыве на трассе Донецк — Горловка. По данным ведомства, взрыв совершили украинские диверсанты, которые привели в действие минно-взрывное устройство. В результате погибли трое гражданских, проезжавшие на автомобиле, сообщили в Народной милиции.

В последние дни СКР возбудил несколько дел после сообщений об инцидентах, связанных с обострением ситуации вокруг Донбасса. Так, 21 февраля Бастрыкин поручил расследовать предполагаемое покушение на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, который получил ранение в результате взрыва его автомобиля. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту «массированных обстрелов» с территории Украины населенных пунктов в ДНР и ЛНР с применением тяжелого вооружения и минометов, а также попадания снарядов по территории Ростовской области.

Обстановка в Донбассе обострилась на прошлой неделе, стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. С 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 3200 нарушений режима прекращения огня на территории ДНР и ЛНР. В ДНР утверждают, что Украина хочет напасть на Донбасс, в Киеве планы военной агрессии отрицают и обвиняют республики в подготовке провокаций. В самопровозглашенных республиках была объявлена эвакуация мирных жителей и всеобщая мобилизация. Накануне президент России Владимир Путин, обвинивший Украину в геноциде в Донбассе, заявил, что Москва признает независимость ДНР и ЛНР. Он также распорядился ввести туда российские войска для осуществления «функции по поддержанию мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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