СК России расследует обстоятельства смертельного взрыва автомобиля в ДНР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва автомобиля в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого погибли три человека.
Расследование дела поручено Главному следственному управлению СК России, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Утром во вторник Народная милиция ДНР сообщила о взрыве на трассе Донецк — Горловка. По данным ведомства, взрыв совершили украинские диверсанты, которые привели в действие минно-взрывное устройство. В результате погибли трое гражданских, проезжавшие на автомобиле, сообщили в Народной милиции.
В последние дни СКР возбудил несколько дел после сообщений об инцидентах, связанных с обострением ситуации вокруг Донбасса. Так, 21 февраля Бастрыкин поручил расследовать предполагаемое покушение на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, который получил ранение в результате взрыва его автомобиля. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту «массированных обстрелов» с территории Украины населенных пунктов в ДНР и ЛНР с применением тяжелого вооружения и минометов, а также попадания снарядов по территории Ростовской области.
Обстановка в Донбассе обострилась на прошлой неделе, стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. С 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 3200 нарушений режима прекращения огня на территории ДНР и ЛНР. В ДНР утверждают, что Украина хочет напасть на Донбасс, в Киеве планы военной агрессии отрицают и обвиняют республики в подготовке провокаций. В самопровозглашенных республиках была объявлена эвакуация мирных жителей и всеобщая мобилизация. Накануне президент России Владимир Путин, обвинивший Украину в геноциде в Донбассе, заявил, что Москва признает независимость ДНР и ЛНР. Он также распорядился ввести туда российские войска для осуществления «функции по поддержанию мира».