СК России расследует обстоятельства смертельного взрыва автомобиля в ДНР

В последние дни СКР возбудил несколько дел после сообщений об инцидентах, связанных с обострением ситуации вокруг Донбасса. Так, 21 февраля Бастрыкин поручил расследовать предполагаемое покушение на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, который получил ранение в результате взрыва его автомобиля. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту «массированных обстрелов» с территории Украины населенных пунктов в ДНР и ЛНР с применением тяжелого вооружения и минометов, а также попадания снарядов по территории Ростовской области.