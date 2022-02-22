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Лавров назвал ожидаемой реакцию стран Запада на признание ДНР и ЛНР

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал реакцию западных стран на признание Россией независимости ДНР и ЛНР как ожидаемую. Слова главы МИДа передает ТАСС.

«Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, за последние десятилетия страны Запада привыкли «все беды вешать на РФ, обвинять Москву во всем и вся».

Комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, российский МИД назвал такое решение «непростым, но единственно возможным шагом». «Данное решение Президента России было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить «проблему Донбасса», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

21 февраля на российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал со времен присоединения Крыма. Курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 10,5% до 3036 пунктов (минимальное значение с марта 2014), а его долларовый аналог РТС — на 13,2% до 1207 пунктов. Сильнее РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.

Первые санкции Евросоюза против России из-за признания ДНР и ЛНР будут введены 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал «сильный удар» ограничительными мерами в отношении России: пакет международных санкций, по его словам, будет введен «немедленно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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