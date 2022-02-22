Лавров назвал ожидаемой реакцию стран Запада на признание ДНР и ЛНР

«Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, за последние десятилетия страны Запада привыкли «все беды вешать на РФ, обвинять Москву во всем и вся».