Лавров назвал ожидаемой реакцию стран Запада на признание ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал реакцию западных стран на признание Россией независимости ДНР и ЛНР как ожидаемую. Слова главы МИДа передает ТАСС.
«Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, за последние десятилетия страны Запада привыкли «все беды вешать на РФ, обвинять Москву во всем и вся».
Комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, российский МИД назвал такое решение «непростым, но единственно возможным шагом». «Данное решение Президента России было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить «проблему Донбасса», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
21 февраля на российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал со времен присоединения Крыма. Курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 10,5% до 3036 пунктов (минимальное значение с марта 2014), а его долларовый аналог РТС — на 13,2% до 1207 пунктов. Сильнее РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.
Первые санкции Евросоюза против России из-за признания ДНР и ЛНР будут введены 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал «сильный удар» ограничительными мерами в отношении России: пакет международных санкций, по его словам, будет введен «немедленно».