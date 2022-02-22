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В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в провозглашенных ими границах

Ведомости

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — ответил он на вопрос, в каких границах Москва признает республики.

В МИД РФ во вторник заявили, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в рамках которых руководство республик реализует «свои властные полномочия и юрисдикцию». Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также утверждал, что Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных на данный момент границах. «Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости обеих республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ ввести российские войска на их территории для поддержания мира. США и Евросоюз осудили это решение, объявив о подготовке санкций против России. Путин также внес договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата ратифицировала документы, то же сделали парламенты самопровозглашенных республик.

На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после свержения президента Виктора Януковича. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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