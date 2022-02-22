Politico: постпреды ЕС одобрили запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР

В частности, постпреды одобрили введение запрета на импорт и экспорт из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по аналогии с санкциями, введенными в отношении Крыма в 2014 г. Кроме того, дипломаты согласовали политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам ДНР и ЛНР. Аналогичная мера ранее была введена в отношении жителей Крыма.