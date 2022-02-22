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Politico: постпреды ЕС одобрили запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР

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Постоянные представители стран Европейского союза дали принципиальное согласие на ряд пунктов из перечня возможных санкций против России, пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

В частности, постпреды одобрили введение запрета на импорт и экспорт из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по аналогии с санкциями, введенными в отношении Крыма в 2014 г. Кроме того, дипломаты согласовали политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам ДНР и ЛНР. Аналогичная мера ранее была введена в отношении жителей Крыма.

По словам источников издания, во вторник министры иностранных дел стран — членов ЕС проведут неформальную внеочередную встречу, на которой обсудят предстоящие санкции. При этом, как ожидается, на встрече пакет санкций получит «политическое одобрение», но формальное соглашение заключено не будет.

Ранее комитет постпредов стран ЕС (COREPER) согласовал первый блок персональных санкций против России за признание независимости ЛНР и ДНР, сообщило постоянное представительство Франции при ЕС. Документ будет утвержден в течение дня главами МИД ЕС.

Ранее по теме: Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Еврокомиссия заявила, что санкции ЕС затронут лиц, голосовавших за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающих в этих регионах организаций. По данным Reuters, ограничительные меры могут затронуть торговлю гособлигациями, а также сотни россиян, включая депутатов Госдумы и госслужащих.

Германия во вторник приостановила сертификацию «Северного потока — 2». По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Берлину необходимо заново оценить ситуацию после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных донбасских республик.

Вечером в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами. Госдума и Совфед сегодня ратифицировали документы, то же сделали парламенты обеих республик.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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