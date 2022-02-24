Минобороны России заявило, что украинские военные массово покидают позиции

В министерстве заявили, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, мирному населению ничто не угрожает. Высокоточное российское вооружение выводит из строя военную инфраструктуру Украины, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ. Также в министерстве назвали «враньем» заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях Россией самолетов и бронетехники.