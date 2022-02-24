Минобороны России заявило, что украинские военные массово покидают позиции
Подразделения и военные Украины бросают вооружения и массово покидают свои позиции, сообщило Минобороны России со ссылкой на средства разведки, передает «Интерфакс».
«Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — заявили в Минобороны.
В министерстве заявили, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, мирному населению ничто не угрожает. Высокоточное российское вооружение выводит из строя военную инфраструктуру Украины, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ. Также в министерстве назвали «враньем» заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях Россией самолетов и бронетехники.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Он призвал украинских военнослужащих бросать оружие и уходить домой и обещал, что тем, кто сложит оружие, дадут вернуться к своим семьям.
Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.