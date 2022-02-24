Песков выразил надежду на понимание россиян в связи с ситуацией в Донбассе
В Кремле понимают беспокойство россиян ситуацией вокруг Украины, однако рассчитывают на понимание целей, о которых говорил президент страны Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень сложный вопрос, но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что в Кремле ожидают высокого уровня поддержки операции в Донбассе, основываясь на том, что большинство населения поддержало признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Наверняка поступят данные от социологов, которые каким-то образом произведут замеры. Но реакция — мы знаем с вами, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик ЛНР и ДНР, — то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже», — предположил пресс-секретарь.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.