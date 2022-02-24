Песков выразил надежду на понимание россиян в связи с ситуацией в Донбассе

«Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень сложный вопрос, но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что в Кремле ожидают высокого уровня поддержки операции в Донбассе, основываясь на том, что большинство населения поддержало признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).