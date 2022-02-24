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Песков выразил надежду на понимание россиян в связи с ситуацией в Донбассе

Ведомости

В Кремле понимают беспокойство россиян ситуацией вокруг Украины, однако рассчитывают на понимание целей, о которых говорил президент страны Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень сложный вопрос, но, как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что в Кремле ожидают высокого уровня поддержки операции в Донбассе, основываясь на том, что большинство населения поддержало признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Наверняка поступят данные от социологов, которые каким-то образом произведут замеры. Но реакция — мы знаем с вами, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик ЛНР и ДНР, — то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже», — предположил пресс-секретарь.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России. 

Ранее по теме: ВЦИОМ: решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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