Министр обороны Франции заявил о нежелании США и Европы воевать с Россией
Ни станы Европы, ни США не хотят воевать с Россией, их цель – добиться прекращения огня на Украине, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио RTL.
«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня», — заявила Парли (цитата по ТАСС). Она напомнила, что и у России, и у НАТО есть ядерное оружие. На вопрос, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли ответила: «Вы что, хотите ядерной войны?»
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
Минобороны России вечером 24 февраля сообщило, что российские военные успешно выполнили все поставленные на день задачи и вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подразделения войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продвинулись на 6-8 км вглубь страны. Также был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров.