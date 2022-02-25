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Министр обороны Франции заявил о нежелании США и Европы воевать с Россией

Ведомости

Ни станы Европы, ни США не хотят воевать с Россией, их цель – добиться прекращения огня на Украине, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио RTL.

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня», — заявила Парли (цитата по ТАСС). Она напомнила, что и у России, и у НАТО есть ядерное оружие. На вопрос, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли ответила: «Вы что, хотите ядерной войны?»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.

Минобороны России вечером 24 февраля сообщило, что российские военные успешно выполнили все поставленные на день задачи и вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подразделения войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продвинулись на 6-8 км вглубь страны. Также был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных