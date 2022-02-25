Министр обороны Франции заявил о нежелании США и Европы воевать с Россией

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня», — заявила Парли (цитата по ТАСС). Она напомнила, что и у России, и у НАТО есть ядерное оружие. На вопрос, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли ответила: «Вы что, хотите ядерной войны?»