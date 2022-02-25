Франция пообещала обеспечить безопасность Зеленского при необходимости
Париж в случае необходимости готов помочь обеспечить безопасность президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Безопасность президента Зеленского является центральной частью того, что происходит, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости, но важно, чтобы он занял свое место», — сказал он, добавив, что его поражают хладнокровие Зеленого и мужество украинцев.
По словам Ле Дриана, Запад делает все, чтобы остановить президента России Владимира Путина. Он пообещал, что политик станет «изгоем международного сообщества» и «окажется в изоляции в этом мире».
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбасса, которая, по его словам, нацелена на защиту местного населения от «геноцида» со стороны украинских властей. Москва хочет провести «демилитаризацию и денацификацию» республики, но оккупировать ее не планирует.
Вчера Зеленский ввел на Украине военное положение и подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Она пройдет в течение 90 дней со дня вступления документа в силу. Зеленский призвал международное сообщество оказать Украине военную поддержку, заставить Россию сесть за стол переговоров и ужесточить санкции в отношении этой страны.