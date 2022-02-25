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Франция пообещала обеспечить безопасность Зеленского при необходимости

Ведомости

Париж в случае необходимости готов помочь обеспечить безопасность президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Безопасность президента Зеленского является центральной частью того, что происходит, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости, но важно, чтобы он занял свое место», — сказал он, добавив, что его поражают хладнокровие Зеленого и мужество украинцев.

По словам Ле Дриана, Запад делает все, чтобы остановить президента России Владимира Путина. Он пообещал, что политик станет «изгоем международного сообщества» и «окажется в изоляции в этом мире».

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбасса, которая, по его словам, нацелена на защиту местного населения от «геноцида» со стороны украинских властей. Москва хочет провести «демилитаризацию и денацификацию» республики, но оккупировать ее не планирует. 

Вчера Зеленский ввел на Украине военное положение и подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Она пройдет в течение 90 дней со дня вступления документа в силу. Зеленский призвал международное сообщество оказать Украине военную поддержку, заставить Россию сесть за стол переговоров и ужесточить санкции в отношении этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных