Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Власти России решили провести спецоперацию в Донбассе, чтобы украинцы освободились «от гнета нацификации» и смогли свободно определять свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.
«В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям за помощью глав ДНР и ЛНР. Международное сообщество опровергает факт «очевидного геноцида» на Украине, подчеркнул Лавров.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
В связи с военной операцией Зеленский ввел на Украине военное положение и подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Многие страны осудили решение России. 24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали против страны санкции. По словам Зеленского, страна вынуждена защищать себя в одиночку, пока «мощнейшие силы мира наблюдают издалека».