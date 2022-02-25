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Лавров назвал цель военной операции в Донбассе

Ведомости

Власти России решили провести спецоперацию в Донбассе, чтобы украинцы освободились «от гнета нацификации» и смогли свободно определять свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям за помощью глав ДНР и ЛНР. Международное сообщество опровергает факт «очевидного геноцида» на Украине, подчеркнул Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.

В связи с военной операцией Зеленский ввел на Украине военное положение и подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Многие страны осудили решение России. 24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали против страны санкции. По словам Зеленского, страна вынуждена защищать себя в одиночку, пока «мощнейшие силы мира наблюдают издалека». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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