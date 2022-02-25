Матвиенко заявила о подготовке пакета ответных санкций
Российские власти подготовили пакет ответных санкций в отношении западных стран, которые ввели ограничения в отношении России, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», — отметила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России после объявления о спецоперации РФ в Донбассе. Согласно сообщению минфина США, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Также всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали и частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Позднее лидеры стран-членов ЕС договорились ввести новые санкции в отношении России после начала спецоперации в Донбассе. Ограничения затронут финансовый сектор, энергетику, транспорт, товары двойного назначения и визовую политику.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. На Украине введено военное положение.