В Кремле оценили последствия ограничений для высокотехнологичного экспорта

«Эта зависимость в последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения. Поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер», — сказал Песков в ответ на вопрос о зависимости российской промышленности от технологий других стран.