В Кремле оценили последствия ограничений для высокотехнологичного экспорта
Ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в Россию приведут к некоторым проблемам, однако страна адаптировалась к жизни под санкциями и сможет обойти негативные последствия таких запретов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта зависимость в последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения. Поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер», — сказал Песков в ответ на вопрос о зависимости российской промышленности от технологий других стран.
При этом он подчеркнул, что Россия примет ответные меры на санкции США и европейских стран. «Насколько они будут симметричны или асимметричны, это будет зависеть от анализа, эти все рестрикции предстоит проанализировать, и, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы», — добавил он.
Помимо этого Песков прокомментировал возможность введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина, о которой вчера сообщили источники агентства Bloomberg. «К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о вероятности ограничительных мер против Путина.
24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России после объявления о спецоперации РФ в Донбассе. Согласно сообщению минфина США, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Также всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали и частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Позднее лидеры стран — членов ЕС договорились ввести новые санкции в отношении России после начала спецоперации в Донбассе. Ограничения затронут финансовый сектор, энергетику, транспорт, товары двойного назначения и выдачу виз. Кроме того, президент США Джо Байден 24 февраля заявил об ограничениях высокотехнологичного экспорта в Россию из США и их союзников, отметив, что это ударит в том числе по модернизации российской армии и космической отрасли.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. На Украине введено военное положение.