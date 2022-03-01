Япония объявила о введении санкций в отношении Путина, Шойгу и Лаврова
Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против руководства России и компаний страны из-за спецоперации России в Донбассе, об этом говорится в документе, размещенном на сайте японского МИДа.
Под санкции попали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также Япония вводит санкции в отношении 49 ведомств, банков и компаний, в том числе Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпораций «Ростех» и ВЭБ, Банка России, «Промсвязьбанка». Власти страны заморозят активы физлиц и банков и запретят экспортировать товары общего назначения, которые «способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».
В МИД Японии пояснили, что правительство страны решило ввести антироссийские санкции «с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы», пишет «Интерфакс».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет санкции в отношении ЦБ России, нескольких компаний и граждан Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко, и присоединится к западным странам при отключении банков России от международной финансовой системы SWIFT.
Ранее о введении персональных санкций против Путина и Лаврова заявили Евросоюз и Великобритания. В список персональных санкций США помимо российского президента и главы МИДа также включены Шойгу и Герасимов.