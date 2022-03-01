Япония объявила о введении санкций в отношении Путина, Шойгу и Лаврова

В МИД Японии пояснили, что правительство страны решило ввести антироссийские санкции «с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы», пишет «Интерфакс».