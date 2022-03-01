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Политика

Япония объявила о введении санкций в отношении Путина, Шойгу и Лаврова

Ведомости

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против руководства России и компаний страны из-за спецоперации России в Донбассе, об этом говорится в документе, размещенном на сайте японского МИДа.

Под санкции попали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также Япония вводит санкции в отношении 49 ведомств, банков и компаний, в том числе Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпораций «Ростех» и ВЭБ, Банка России, «Промсвязьбанка». Власти страны заморозят активы физлиц и банков и запретят экспортировать товары общего назначения, которые «способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».

В МИД Японии пояснили, что правительство страны решило ввести антироссийские санкции «с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы», пишет «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет санкции в отношении ЦБ России, нескольких компаний и граждан Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко, и присоединится к западным странам при отключении банков России от международной финансовой системы SWIFT.

Ранее о введении персональных санкций против Путина и Лаврова заявили Евросоюз и Великобритания. В список персональных санкций США помимо российского президента и главы МИДа также включены Шойгу и Герасимов.

Ранее по теме: В Кремле заявили об индифферентном отношении Путина к санкциям против него

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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