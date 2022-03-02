МИД Польши заявил об изъятии двух объектов российской недвижимости
Польские суды вынесли решения о передаче государственному казначейству двух объектов недвижимости России в Варшаве, которые не используются в дипломатических или консульских целях, сообщило министерство иностранных дел страны.
Речь идет об объектах, расположенных по адресу: ул. Собеского, 100, и на ул. Kелецкой, 45, в Варшаве, говорится в сообщении. Суды постановили передать здания государственному казначейству. По первому адресу находится заброшенное здание, а по второму — средняя школа при посольстве России в Польше.
Также МИД рекомендовал использовать все доступные средства, чтобы ускорить разбирательства по другим делам с недвижимостью. Такие действия министерства связаны с «грубым несоответствием количества недвижимости в собственности» России в Польше и отсутствием перспективы решения вопроса в обозримом будущем, подчеркнули в МИДе.
В сентябре 2017 г. США арестовали три здания – генконсульства России в Сан-Франциско и Вашингтоне, выкупленные Москвой, и находящийся в аренде офис торгпредства в Нью-Йорке. В декабре 2016 г., в конце правления экс-президента США Барака Обамы, России также был заблокирован доступ к дипломатическим дачам в Нью-Йорке и Мэриленде. Обсуждение сторонами этого вопроса длится до сих пор.