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МИД Польши заявил об изъятии двух объектов российской недвижимости

Ведомости

Польские суды вынесли решения о передаче государственному казначейству двух объектов недвижимости России в Варшаве, которые не используются в дипломатических или консульских целях, сообщило министерство иностранных дел страны.

Речь идет об объектах, расположенных по адресу: ул. Собеского, 100, и на ул. Kелецкой, 45, в Варшаве, говорится в сообщении. Суды постановили передать здания государственному казначейству. По первому адресу находится заброшенное здание, а по второму — средняя школа при посольстве России в Польше.

Также МИД рекомендовал использовать все доступные средства, чтобы ускорить разбирательства по другим делам с недвижимостью. Такие действия министерства связаны с «грубым несоответствием количества недвижимости в собственности» России в Польше и отсутствием перспективы решения вопроса в обозримом будущем, подчеркнули в МИДе.

В сентябре 2017 г. США арестовали три здания – генконсульства России в Сан-Франциско и Вашингтоне, выкупленные Москвой, и находящийся в аренде офис торгпредства в Нью-Йорке. В декабре 2016 г., в конце правления экс-президента США Барака Обамы, России также был заблокирован доступ к дипломатическим дачам в Нью-Йорке и Мэриленде. Обсуждение сторонами этого вопроса длится до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных