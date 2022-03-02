МИД Польши заявил об изъятии двух объектов российской недвижимости

В сентябре 2017 г. США арестовали три здания – генконсульства России в Сан-Франциско и Вашингтоне, выкупленные Москвой, и находящийся в аренде офис торгпредства в Нью-Йорке. В декабре 2016 г., в конце правления экс-президента США Барака Обамы, России также был заблокирован доступ к дипломатическим дачам в Нью-Йорке и Мэриленде. Обсуждение сторонами этого вопроса длится до сих пор.