МИД России заявил о готовности продолжать переговоры с Украиной
Российская сторона готова продолжать переговоры с украинской, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Его трансляцию вел телеканал «Москва 24».
«Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чем неоднократно заявляло российское руководство», — заявила Захарова.
3 марта в Беловежской пуще пройдет второй раунд российско-украинских переговоров. Первая встреча прошла 28 февраля в белорусском Гомеле. Стороны вели переговоры 5 ч, после чего отправились в свои столицы проанализировать услышанное. Москва и Киев договорились продолжать диалог.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.