Нуланд назвала условие отмены санкций в отношении России
Новые санкции западных стран в отношении России отменят, если Россия закончит войну, восстановит мир на Украине и признает территориальную целостность страны, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС.
«Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование», — заявила Нуланд. По ее мнению, сейчас власти России фактически «отрицают само право Украины на существование».
Западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.
Также Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Накануне США и Великобритания ввели санкции в отношении нескольких российских олигархов и членов их семей. Власти заморозили их активы на своих территориях и запретили им въезд.