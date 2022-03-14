В МИДе России заявили об отсутствии планов просить США и ЕС снять санкции

«Вопрос о том, есть ли ограничения по санкциям, можно ли еще какие-то санкции придумать. Наверное, можно. Но мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — заявил Вершинин.