Газета
Политика

В МИДе России заявили об отсутствии планов просить США и ЕС снять санкции

Ведомости

Россия не будет просить США и Евросоюз снять санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, и будет дальше развивать свою экономику, опираясь на друзей и единомышленников, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

«Вопрос о том, есть ли ограничения по санкциям, можно ли еще какие-то санкции придумать. Наверное, можно. Но мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — заявил Вершинин.

Он привел в пример Китай и рассказал, что в ходе консультаций с замминистра иностранных дел КНР увидел, насколько две страны близки в оценке нынешних процессов в мировой экономике и политике. Вершинин отметил важность совпадения подходов и координации России и Китая на международных площадках. «И Россия, отвергая такой диктат и попытки заставить нас сделать то, что не отвечает нашим интересам, за счет санкций, дает хороший сигнал другим народам. И думаю, этот сигнал виден и будет заметен», — подчеркнул он.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. На следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных