В МИДе России заявили об отсутствии планов просить США и ЕС снять санкции
Россия не будет просить США и Евросоюз снять санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, и будет дальше развивать свою экономику, опираясь на друзей и единомышленников, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».
«Вопрос о том, есть ли ограничения по санкциям, можно ли еще какие-то санкции придумать. Наверное, можно. Но мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — заявил Вершинин.
Он привел в пример Китай и рассказал, что в ходе консультаций с замминистра иностранных дел КНР увидел, насколько две страны близки в оценке нынешних процессов в мировой экономике и политике. Вершинин отметил важность совпадения подходов и координации России и Китая на международных площадках. «И Россия, отвергая такой диктат и попытки заставить нас сделать то, что не отвечает нашим интересам, за счет санкций, дает хороший сигнал другим народам. И думаю, этот сигнал виден и будет заметен», — подчеркнул он.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.
10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. На следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России.