Песков заявил о круглосуточной готовности Москвы к переговорам с Киевом
Российская делегация готова работать круглосуточно на переговорах с Киевом, 17 марта также должны состояться контакты между делегациями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наша делегация во главе с Мединским, с участием экспертов из соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим», — заявил Песков.
Он отметил, что российская сторона прикладывает «огромные усилия» и демонстрирует гораздо большую готовность к переговорам, чем представители Украины, Москва полностью довела свои условия до сведения Киева. У украинской стороны, по словам Пескова, очень «неспешный стиль ведения переговоров», и выразил надежду, что он не будет применяться в ходе переговоров с Москвой.
«Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце концов именно заключение такого документа, согласование всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит», — подчеркнул Песков.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Россия и Украина в ходе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию, однако не раскрыл подробностей. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил шведский и австрийский вариант демилитаризации: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами.
Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины. Первый раунд переговоров сторон прошел 28 февраля в белорусском Гомеле. О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.