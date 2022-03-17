Песков заявил о круглосуточной готовности Москвы к переговорам с Киевом

Он отметил, что российская сторона прикладывает «огромные усилия» и демонстрирует гораздо большую готовность к переговорам, чем представители Украины, Москва полностью довела свои условия до сведения Киева. У украинской стороны, по словам Пескова, очень «неспешный стиль ведения переговоров», и выразил надежду, что он не будет применяться в ходе переговоров с Москвой.