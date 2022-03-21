Минобороны сообщило о вытеснении ВСУ из пригорода Киева

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним. Изъятые российскими десантниками техника и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.