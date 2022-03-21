Минобороны сообщило о вытеснении ВСУ из пригорода Киева
Российские военные вытеснили военнослужащих национальных батальонов и Вооруженных сил Украины из населенного пункта в пригороде Киева, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. При отступлении украинские военные бросили военную технику — ее передадут ДНР и ЛНР.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним. Изъятые российскими десантниками техника и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.
«РИА Новости» опубликовали видео, на котором, по данным агентства, показан склад с украинским оружием, в том числе пистолеты-пулеметы МР-38/40, гранатометы Panzerfaust 3, бронетехника БТР-4 «Буцефал», минимум пять танков Т-64БВ и Т-72Б, противоракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передавать трофейное оружие подразделениям ДНР и ЛНР для обороны. Президент поддержал эту идею.