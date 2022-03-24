Газета
Бизнес

«Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate

Ведомости

Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет с одним двигателем Checkmate, говорится в патенте, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Срок действия патента отсчитывается от 19 июля 2021 года, сам патент зарегистрирован 23 марта. «Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», — говорится в патенте (цитата по ТАСС).

Согласно патенту, у нового самолета V-образное хвостовая часть, а воздухозаборник находится в нижней части фюзеляжа.

У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 г., начало серийного производства – на 2025 г.

Впервые самолет Checkmate представили на авиасалоне МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В конструировании самолета использовали передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика, технологии искусственного интеллекта и малозаметности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных