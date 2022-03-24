«Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate

У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 г., начало серийного производства – на 2025 г.