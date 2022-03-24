«Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate
Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет с одним двигателем Checkmate, говорится в патенте, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Срок действия патента отсчитывается от 19 июля 2021 года, сам патент зарегистрирован 23 марта. «Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», — говорится в патенте (цитата по ТАСС).
Согласно патенту, у нового самолета V-образное хвостовая часть, а воздухозаборник находится в нижней части фюзеляжа.
У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 г., начало серийного производства – на 2025 г.
Впервые самолет Checkmate представили на авиасалоне МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В конструировании самолета использовали передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика, технологии искусственного интеллекта и малозаметности.