Минобороны сообщило о взятии под контроль города Изюм под Харьковом

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что она нацелена на защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые якобы подвергаются «геноциду» со стороны «киевского режима», а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.