Минобороны сообщило о взятии под контроль города Изюм под Харьковом
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Игорь Конашенков.
«К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — сказал он, уточнив, что российские войска уничтожили в том числе два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
За месяц, прошедший с начала спецоперации, российские военные уничтожили в целом 1572 украинских танка и прочей бронетехники, 1379 единиц специальной военной автотехники, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса и 160 установок реактивной системы залпового огня. В то же время Минобороны продолжает изучение информации о военно-биологической деятельности, которую, как утверждают в ведомстве, проводили в украинских лабораториях США.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что она нацелена на защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые якобы подвергаются «геноциду» со стороны «киевского режима», а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.
2 марта Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.