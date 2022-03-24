Матвиенко назвала условие встречи Путина с Зеленским
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможны при условии предварительной выработки договоренностей между Москвой и Киевом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу CCTV.
«(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — сказала спикер Совета Федерации (цитата по «РИА Новости»). При этом она выразила готовность российской стороны к такому формату «субстантивной» встречи.
Ранее президент Украины несколько раз выражал готовность к переговорам с Путиным, в том числе до начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала организации встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу», то есть провести и согласовать результаты переговоров. По его словам, стороны пока не достигли договоренностей, которые могли бы зафиксировать президенты России и Украины.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча сторон может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели».
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
В свою очередь Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.