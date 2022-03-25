В Евросовете заявили о необходимости закрыть «лазейки» для обхода санкций против России
Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к переговорам с третьими странами для получения гарантий, что они не примут участие в путях обхода ограничительных мер против России. Слова главы Евросовета передает ТАСС.
«Мы продолжим применять санкции против России. Но мы должны обсудить, как закрыть все лазейки. Мы должны вести переговоры с третьими странами, чтобы гарантировать, что они не участвуют в путях обхода ограничений», — сказал Мишель.
25 марта Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Поручение перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны — к ним относится 48 государств — президент России Владимир Путин сделал 23 марта.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.
Помимо этого, около половины международных резервов России — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.