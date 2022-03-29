Газета
Политика

ООН призвала расследовать случаи пыток военнопленных на Украине

Ведомости

Власти России и Украины должны расследовать случаи пыток военнопленных, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер после публикации видео издевательств над военнослужащими.

«Мы призываем власти обеих сторон провести всестороннее расследование утверждений, выдвинутых этими видеороликами <…> Важно, чтобы подобные видеоролики и любое жестокое обращение, которое может произойти, были немедленно прекращены», — заявила Богнер (цитата по CNN). ООН надеется, что эти расследования приведут к привлечению виновных к ответственности, добавила она.

Богнер напомнила сторонам конфликта об их обязательствах по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека гуманно обращаться с военнопленными.

27 марта было опубликовано видео, на котором предположительно украинские солдаты стреляют в ноги российским военнопленным. Один из участников записи говорит, что солдаты захватили разведгруппу в Харьковской области.

27 марта председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СКР начал проверять публикацию видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими военнопленными. Люди, которые принимали участие в пытках, должны понести ответственность, подчеркнул он. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны относятся к этому видео очень серьезно и проведут расследование немедленно.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали публикацию видео пыток военнослужащих

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных