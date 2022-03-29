ООН призвала расследовать случаи пыток военнопленных на Украине
Власти России и Украины должны расследовать случаи пыток военнопленных, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер после публикации видео издевательств над военнослужащими.
«Мы призываем власти обеих сторон провести всестороннее расследование утверждений, выдвинутых этими видеороликами <…> Важно, чтобы подобные видеоролики и любое жестокое обращение, которое может произойти, были немедленно прекращены», — заявила Богнер (цитата по CNN). ООН надеется, что эти расследования приведут к привлечению виновных к ответственности, добавила она.
Богнер напомнила сторонам конфликта об их обязательствах по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека гуманно обращаться с военнопленными.
27 марта было опубликовано видео, на котором предположительно украинские солдаты стреляют в ноги российским военнопленным. Один из участников записи говорит, что солдаты захватили разведгруппу в Харьковской области.
27 марта председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СКР начал проверять публикацию видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими военнопленными. Люди, которые принимали участие в пытках, должны понести ответственность, подчеркнул он. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны относятся к этому видео очень серьезно и проведут расследование немедленно.