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Политика

В США предложили передать конфискованные российские активы Украине

Ведомости

Сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман разработали законопроект, в котором предлагается направить конфискованные российские активы в фонд помощи украинским беженцам и восстановления страны, сообщил портал Axios.

Принятие законопроекта позволило бы направить деньги от продажи предметов роскоши, которые конфисковала целевая группа минюста США, в украинский фонд помощи. Таким фондом будет управлять госдепартамент при консультации Агентства США по международному развитию. Целевая группа минюста отслеживает активы, например самолеты, яхты и элитную недвижимость российских олигархов, которые могли быть получены преступным путем, и пытается конфисковать их.

«Один из способов помочь — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях», — заявил Портман.

Ранее президент США Джо Байден объявил о создании такой комиссии. Также власти США внесли в санкционный список несколько десятков российских бизнесменов: власти заморозили их активы и запретили им въезд в страну. Подобные меры приняли другие западные страны, в том числе члены ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных