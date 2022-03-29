В США предложили передать конфискованные российские активы Украине

Принятие законопроекта позволило бы направить деньги от продажи предметов роскоши, которые конфисковала целевая группа минюста США, в украинский фонд помощи. Таким фондом будет управлять госдепартамент при консультации Агентства США по международному развитию. Целевая группа минюста отслеживает активы, например самолеты, яхты и элитную недвижимость российских олигархов, которые могли быть получены преступным путем, и пытается конфисковать их.