В США предложили передать конфискованные российские активы Украине
Сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман разработали законопроект, в котором предлагается направить конфискованные российские активы в фонд помощи украинским беженцам и восстановления страны, сообщил портал Axios.
Принятие законопроекта позволило бы направить деньги от продажи предметов роскоши, которые конфисковала целевая группа минюста США, в украинский фонд помощи. Таким фондом будет управлять госдепартамент при консультации Агентства США по международному развитию. Целевая группа минюста отслеживает активы, например самолеты, яхты и элитную недвижимость российских олигархов, которые могли быть получены преступным путем, и пытается конфисковать их.
«Один из способов помочь — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях», — заявил Портман.
Ранее президент США Джо Байден объявил о создании такой комиссии. Также власти США внесли в санкционный список несколько десятков российских бизнесменов: власти заморозили их активы и запретили им въезд в страну. Подобные меры приняли другие западные страны, в том числе члены ЕС.