Шойгу заявил о выполнении «основных задач» спецоперации на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные страны в ответ ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. По данным ВЦИОМ, 74% россиян выступают за операцию на Украине, скорее против — 17%. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что считают правильным решение начать спецоперацию 73% россиян, неправильным — 14%. В опросах приняли участие 1600 и 1500 человек соответственно.