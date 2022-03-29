Шойгу заявил о выполнении «основных задач» спецоперации на Украине
Основные задачи спецоперации России на Украине в целом выполнены. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен, поэтому можно сосредоточиться на освобождении Донбасса, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, российские военные «завоевали господство в воздухе», военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины практически уничтожены. Шойгу рассказал, что ВС России уничтожили 123 из 152 самолетов ВСУ, 77 из 149 вертолетов, 152 из 180 зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.
«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — заявил министр.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные страны в ответ ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. По данным ВЦИОМ, 74% россиян выступают за операцию на Украине, скорее против — 17%. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что считают правильным решение начать спецоперацию 73% россиян, неправильным — 14%. В опросах приняли участие 1600 и 1500 человек соответственно.