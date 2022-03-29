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Шойгу заявил о выполнении «основных задач» спецоперации на Украине

Ведомости

Основные задачи спецоперации России на Украине в целом выполнены. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен, поэтому можно сосредоточиться на освобождении Донбасса, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, российские военные «завоевали господство в воздухе», военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины практически уничтожены. Шойгу рассказал, что ВС России уничтожили 123 из 152 самолетов ВСУ, 77 из 149 вертолетов, 152 из 180 зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — заявил министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные страны в ответ ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. По данным ВЦИОМ, 74% россиян выступают за операцию на Украине, скорее против — 17%. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что считают правильным решение начать спецоперацию 73% россиян, неправильным — 14%. В опросах приняли участие 1600 и 1500 человек соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных