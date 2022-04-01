В МИДе оценили экономию от выхода из Совета Европы в 34 млн евро
Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка 34 млн евро, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
«Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, насколько критичной для Совета Европы может быть приостановление взносов со стороны России. «Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 млн евро», — добавил он.
По словам Кобринца, от российской стороны в 2022 г. ожидают выплату только за период с 1 января по 16 марта, когда она перестала быть членом организации. Конкретная сумма при этом не называется. При принятии решения о выплате Москва также будет учитывать заморозку золотовалютных резервов Евросоюзом.
В 2020 г. бюджет Совета Европы составлял 496 млн евро, поступления от государств - членов организации составили 326,2 млн евро. Россия в том году заняла пятое место по объему взносов (33,15 млн евро), уступив по этому показателю Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Для того чтобы Россия смогла вернуться в Совет Европы, последний должен «вернуться к своим истокам» и стать площадкой «для укрепления единства европейских народов», считают в МИДе.
«Но такой вероятности я не вижу. Мимикрия Совета Европы зашла слишком далеко. В нынешнем состоянии он свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент», — подчеркнул Кобринец.
Комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение исключить Россию из организации из-за военной операции на Украине. Российские официальные лица подчеркивали, что страна сама вышла из СЕ. 15 марта генсеку организации Марии Пейчинович–Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Россия с 16 сентября также перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия продолжит выполнять те конвенции, которые считает для себя полезными, одновременно избавившись от ненужного. К последнему она отнесла и ЕСПЧ, который она назвала «политизированным» судом. Кроме того, Матвиенко допустила появление в СНГ единого суда по правам человека в качестве замены ЕСПЧ.