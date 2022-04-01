В МИДе оценили экономию от выхода из Совета Европы в 34 млн евро

«Но такой вероятности я не вижу. Мимикрия Совета Европы зашла слишком далеко. В нынешнем состоянии он свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент», — подчеркнул Кобринец.