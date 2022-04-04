Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов на Украине
Российская военная авиация ночью 4 апреля уничтожила 14 военных объектов ВСУ, в том числе пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ», — заявил Конашенков.
Минобороны подтвердило уничтожение трех вертолетов ВСУ в результате удара 3 апреля по аэродрому Баловное в пригороде Николаева. Также военные уничтожили шесть беспилотников в районах Херсона, Николаева, Кураховки, Индустриального и Великой Новоселки. По словам Конашенкова, войска ДНР овладели укрепленным районом и освободили населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев народная милиция республики уничтожила до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское с востока и юга.
За весь период спецоперации на Украине российские войска уничтожили 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной систем залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета и 1810 единиц специальной военной автомобильной техники.