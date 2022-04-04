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Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов на Украине

Ведомости

Российская военная авиация ночью 4 апреля уничтожила 14 военных объектов ВСУ, в том числе пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ», — заявил Конашенков.

Минобороны подтвердило уничтожение трех вертолетов ВСУ в результате удара 3 апреля по аэродрому Баловное в пригороде Николаева. Также военные уничтожили шесть беспилотников в районах Херсона, Николаева, Кураховки, Индустриального и Великой Новоселки. По словам Конашенкова, войска ДНР овладели укрепленным районом и освободили населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев народная милиция республики уничтожила до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское с востока и юга.

За весь период спецоперации на Украине российские войска уничтожили 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной систем залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета и 1810 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных