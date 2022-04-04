Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов на Украине

Минобороны подтвердило уничтожение трех вертолетов ВСУ в результате удара 3 апреля по аэродрому Баловное в пригороде Николаева. Также военные уничтожили шесть беспилотников в районах Херсона, Николаева, Кураховки, Индустриального и Великой Новоселки. По словам Конашенкова, войска ДНР овладели укрепленным районом и освободили населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев народная милиция республики уничтожила до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское с востока и юга.