В Кремле назвали «воинственной» позицию Польши по размещению ядерного оружия

Качиньский ранее заявил, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США. Он также призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. По его словам, их число должно вырасти с нынешних 100 000 до 150 000 «из-за растущей агрессии России». Помимо этого вице-премьер призвал создать новый командный центр НАТО для своей страны. «Это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке», — добавил он.