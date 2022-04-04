В Кремле назвали «воинственной» позицию Польши по размещению ядерного оружия
Линия, проводимая польскими политиками по отношению к России, носит антироссийский характер и может привести к дальнейшему росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о готовности разместить в стране ядерное оружие США.
«В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — подчеркнул представитель Кремля.
Качиньский ранее заявил, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США. Он также призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. По его словам, их число должно вырасти с нынешних 100 000 до 150 000 «из-за растущей агрессии России». Помимо этого вице-премьер призвал создать новый командный центр НАТО для своей страны. «Это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке», — добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, считает, что санкции Запада против России не работают. Он предложил конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст». Моравецкий также обсудил с председателем Европарламента Робертой Метсолой введение дополнительных санкций против России.
За время проведения российскими войсками специальной военной операции на Украине польская сторона несколько раз предлагала отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое предложение «демагогической инициативой» и призвал польскую сторону быть «разумной и реалистичной».