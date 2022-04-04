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Боррель заявил о срочном рассмотрении ЕС новых санкций в отношении России

Ведомости

Евросоюз в срочном порядке рассмотрит введение новых санкций в отношении России на фоне публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к преступления против мирных жителей, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ответственность России за события в Буче «вытекает из положений международного права».

Ранее Financial Times сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что послы ЕС планируют 6 апреля обсудить дополнительные санкции в отношении России. ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.

Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, которая является председателем Совбеза ООН, не дала согласия на проведение заседания, посвященного произошедшему в Буче. Россия была инициатором проведения такого заседания, дипломаты продолжат добиваться обсуждения вопроса, уточнила Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», писал ТАСС. В партии состоит более 2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных