Боррель заявил о срочном рассмотрении ЕС новых санкций в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», писал ТАСС. В партии состоит более 2 млн человек.