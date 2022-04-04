Генпрокуратура РФ проверит публикации из украинской Бучи

«Распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта «победный» ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков. Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны», — говорится в сообщении.