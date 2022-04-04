Генпрокуратура РФ проверит публикации из украинской Бучи
Генеральная прокуратура России совместно со Следственным комитетом проведет проверку публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области, сообщает пресс-служба ведомства. Сообщения украинской стороны о событиях в Буче являются лжесвидетельством, отметили в Генпрокуратуре.
«Распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта «победный» ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков. Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны», — говорится в сообщении.
Украинские публикации о ситуации в Буче являются «очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом», добавили в ведомстве.
3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. По данным Reuters, на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «видеоматериалам во многом нельзя доверять»: специалисты Минобороны, по словам представителя Кремля, выявили «признаки видеоподлогов и различных фейков».