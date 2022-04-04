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Генпрокуратура РФ проверит публикации из украинской Бучи

Ведомости

Генеральная прокуратура России совместно со Следственным комитетом проведет проверку публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области, сообщает пресс-служба ведомства. Сообщения украинской стороны о событиях в Буче являются лжесвидетельством, отметили в Генпрокуратуре.

«Распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта «победный» ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков. Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны», — говорится в сообщении.

Украинские публикации о ситуации в Буче являются «очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом», добавили в ведомстве.

3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. По данным Reuters, на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.

Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «видеоматериалам во многом нельзя доверять»: специалисты Минобороны, по словам представителя Кремля, выявили «признаки видеоподлогов и различных фейков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных