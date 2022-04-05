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В ДНР сообщили о пожаре на турецком судне в порту Мариуполя

Ведомости

В порту Мариуполя загорелось турецкое судно «Азбург», заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, на борту корабля находятся 12 граждан Украины.

«В настоящее время нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующего под Доминиканским флагом, на борту которого находятся двенадцать граждан Украины», — говорится в заявлении Басурина, распространенном в Telegram.

Он допустил, что это может быть провокацией украинских военнослужащих, которые, по его словам, целенаправленно уничтожают инфраструктуру мариупольского порта, а также находящиеся в нем иностранные суда.

«Мы не исключаем, что украинские ипсошники (сотрудники 83-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ — Ред.) приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск», — сказал Басурин.

Он добавил, что украинская сторона игнорирует запросы по эвакуации шести иностранных судов, «которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы путем минирования акватории порта еще до начала специальной военной операции».

Мариуполь, находящийся на побережье Азовского моря, больше месяца находится в блокаде. Накануне Минобороны РФ предложило украинским формированиям, оставшимся в городе, сложить оружие и пообещало сохранить их жизни. В ДНР заявили, что в Мариуполе бойцам самопровозглашенной республики сдались в плен более 200 военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных