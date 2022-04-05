В ДНР сообщили о пожаре на турецком судне в порту Мариуполя
В порту Мариуполя загорелось турецкое судно «Азбург», заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, на борту корабля находятся 12 граждан Украины.
«В настоящее время нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующего под Доминиканским флагом, на борту которого находятся двенадцать граждан Украины», — говорится в заявлении Басурина, распространенном в Telegram.
Он допустил, что это может быть провокацией украинских военнослужащих, которые, по его словам, целенаправленно уничтожают инфраструктуру мариупольского порта, а также находящиеся в нем иностранные суда.
«Мы не исключаем, что украинские ипсошники (сотрудники 83-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ — Ред.) приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск», — сказал Басурин.
Он добавил, что украинская сторона игнорирует запросы по эвакуации шести иностранных судов, «которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы путем минирования акватории порта еще до начала специальной военной операции».
Мариуполь, находящийся на побережье Азовского моря, больше месяца находится в блокаде. Накануне Минобороны РФ предложило украинским формированиям, оставшимся в городе, сложить оружие и пообещало сохранить их жизни. В ДНР заявили, что в Мариуполе бойцам самопровозглашенной республики сдались в плен более 200 военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.